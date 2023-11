Det forteller parlamentarisk leder Lan Marie Berg i MDG til TV 2.

– Da jeg leste at Guri Melby åpnet for å være statsministerkandidat, så tenkte jeg at det er en god idé, sier hun til TV-kanalen.

Melby varslet i helgen at hun er villig til å være statsministerkandidat. Ved stortingsvalget i 2021 pekte MDG på Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister, men han er ikke lenger populær hos dem.

– MDG er blokkuavhengige, og sånn sett åpne for å støtte en statsminister på borgerlig side, hvis vi får mest gjennomslag for grønn politikk der, sier Berg.

Om valget står mellom Støre og Melby, vil MDG foretrekke Melby, ifølge Berg.

– MDG foretrekker åpenbart Melby foran partilederne til Arbeiderpartiet og Høyre.