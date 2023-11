Det er nyhetsbyrået PA som hevder å kjenne til agendaen som venter når fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) møtes til sitt årlige møte i London tirsdag.

Spillernes opptreden overfor dommerne står angivelig høyest på agendaen, og PA erfarer at det ligger an til å bli det dominerende temaet under seansen.

Spillere som flokker seg rundt dommeren og hans assistenter etter kontroversielle hendelser har blitt et vanlig syn i den moderne fotballen. Lovkomiteen skal imidlertid nå være fast bestemt på å begrense kontakten i slike situasjoner til det som omtales som "en respektfull dialog mellom dommeren og de enkelte lags lagkapteiner".

Nøyaktig hvordan dette skal løses rent praktisk, gjenstår angivelig fortsatt å finne ut av. Lovkomiteen skal imidlertid være innstilt på å gjennomføre tester med ulike tiltak på amatørnivå for å løse det praktiske.

«No go»-sone?

Et alternativ skal være å opprette en «no go»-sone rundt dommeren som kun de to lags kapteiner får tilgang til. Spørsmålet er hvor effektivt og praktisk dette i realiteten vil være, melder PA.

Det er ventet at en godkjenning rundt utprøving av slike tiltak kan bli gitt allerede tirsdag. Dommerne skal angivelig være ivrige etter å etablere nye rutiner og grep raskt.

Møtet i London kan også komme til å munne ut i nye retningslinjer for en strengere anvendelse av fotballens allerede eksisterende regler rundt sløsing av tid. Et konkret eksempel her kan være regelen om at keepere kun kan holde ballen i seks sekunder.

I mars utstedte lovkomiteen en ny veiledning som oppfordret til mer nøyaktig beregning av tapt tid ved stopp i spillet. Det har ført til at dommerne i internasjonal fotball legger til mer tid i hver omgang.

VAR-oppdatering

På tirsdagens møte vil det også bli diskutert mulige oppdateringer av reglene rundt hands-situasjoner. Reglene kan ifølge PA bli endret slik at en utilsiktet hands, som fratar motstanderlaget en åpenbar målsjanse, kun blir straffet med gult kort i stedet for rødt.

En annet og tilsvarende grep kan være at en utilsiktet hands, som stanser et lovende angrep, ikke ender med kort i det hele tatt.

Ifab-styret skal også motta en oppdatering om regelverket som omhandler byttemuligheter som følge av mistanke om hjernerystelse.

Lovkomiteen kunngjorde for øvrig i forrige måned at det er nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomføre en gjennomgang av VAR-regelverket. Tirsdag kommer det en oppdatering om fremdriften.