Etter at politiet onsdag fikk en bekymringsmelding om mannen og ikke klarte å finne ham, satte de i gang en leteaksjon, skriver Bergensavisen.

Norske redningshunder, Norsk Folkehjelp og Røde Kors deltar i søket, som er særlig konsentrert i området Gåssand, ifølge avisen.

Bakgrunnen for bekymringsmeldingen er ikke kjent, men politiet sier at det foreløpig ikke er noe som tilsier at det har skjedd noe straffbart.

Den savnede mannen i 20-årene er 1,64 meter høy, slank og skal være kledd i mørke klær.