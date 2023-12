I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige regler i petroleumsskatten, med hensikten å sikre at aktivitet og sysselsetting i olje- og gassnæringen ble opprettholdt gjennom pandemi og oljepriskrig.

Offshore Norges investeringsanalyser mellom 2020 og 2023 viser at de midlertidige reglene har fungert etter hensikten, skriver Offshore Norge i en pressemelding.

I organisasjonens siste analyse for investeringer for norsk sokkel, for perioden 2024 til 2028, anslås det investeringer på 240 milliarder kroner i 2024. En stor andel av disse knyttes til prosjektene som ble besluttet under endringene. Prosjektene som ble iverksatt under skatteendringene kan gi staten inntekter på 747 milliarder kroner, fremgår det.

– De midlertidige skatteendringene bidro til å sikre aktivitet og arbeidsplasser gjennom en usikker tid og var svært viktig for industrien. Samtidig ser vi at endringene kommer fellesskapet til gode, og at de ikke har ført til sanksjonering av ulønnsomme prosjekter, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen i Offshore Norge.

Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.