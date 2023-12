Miljøorganisasjonen Bund har testet juletrær i åtte av Tysklands regioner, inkludert Berlin. 14 av 19 trær hadde rester av sprøytemidler, opplyser organisasjonen i en rapport.

De fant 15 forskjellige aktive ingredienser, og ikke alle av dem er lovlige.

– Fire edelgraner inneholdt insektmidler som ikke er godkjent i EU eller for juletredyrking. Slike trær bør ikke være til salgs, skriver gruppen.

Samtidig påpeker de at konsentrasjonen av midlene ikke var så stor at det utgjorde noen akutt helserisiko for mennesker. Likevel vil de ikke utelukke at stoffene kan bli en del av inneklimaet og dermed bli tatt opp via luftveiene.

Selv om det ikke er noen grenseverdier for juletrær og pynteplanter dersom midlene som brukes i seg selv er lovlige, sier Bund at stoffene er en utfordring for det biologiske mangfoldet.

– Seks av de aktive stoffene vi fant, er svært giftige for bier, fugler, ormer, fisk og organismer som lever i vann, skriver Bund.

– Selvfølgelig brukes det plantevernmidler, sier Christian Mai, som sitter i styret i BWS, bransjeforeningen for tyske juletreprodusenter.

Han påpeker at de bruker midler som også brukes ved dyrking av frukt og grønnsaker og sier også at BWS' medlemmer kun skal bruke tillatte produkter.

– Men det kan være noen svarte får, både hjemme og i utlandet, sier Mai og legger til at det ikke alltid er tydelig hvor trærne som selges, kommer fra.