Det går fram av et brev som er sendt til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fra kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H), skriver E24.

Blant dokumentene komiteen vil ha svar om, er en oversikt over Sindre Finnes’ aksjer, samt flere eposter sendt mellom Sindre Finnes og byråkratene Anne Nafstad Lyftingsmo og Heidi Heggenes.

I stedet for å journalføre dem i tråd med loven – slik at de ble synlige for allmennheten – ble sentrale eposter og dokumenter om Finnes’ aksjehandler i et internt papirarkiv, skriver finansnettstedet.

Både tidligere ekspedisjonssjef Heggenes og regjeringsråd Lyftingsmo har beklaget og innrømmet feil i håndteringen av dokumenter knyttet til Sindre Finnes’ aksjehandler og Erna Solbergs habilitet.

Komiteen ber om svar innen 5. januar 2024.