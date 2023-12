Alle som bor på stedet, er gjort rede for, opplyser Sørøst politidistrikt på X , tidligere Twitter. Til NTB opplyser operasjonsleder Øyvind Hammervold at det er snakk om to personer.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 2.14 etter at en nabo meldte fra. Kort tid senere ble det meldt at det var observert åpne flammer i boligen.

Ved 2.30-tiden var brannmannskapene i gang med slukkearbeid. Brannen ble meldt slukket klokken 2.50.