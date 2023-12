– 2023 var året da prisene på alt vi har bruk for, fortsatte å stige. Det gjorde også styringsrenta. For en familie med lån på 3 millioner kroner utgjør høyere rente økte utgifter på rundt 100.000 kroner årlig, sa statsministeren (Ap) da han innledet sin halvårlige pressekonferanse tirsdag formiddag.

Han konkluderte med at rentebelastningen folk opplever nå – det de må ut med etter skatt for å dekke renteutgiftene – er større enn låntakerne opplevde under bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Også selv om de fleste av oss klarer å håndtere de økte utgiftene, opplever alle at de får mindre for pengene nå, poengterte han.

– At folk har fått dårligere råd er en av de største utfordringene i Norge i dag, sa han.

– Vår plan er å få prisstigningen ned, slik at Norges Bank igjen kan sette renta ned, og å få enda flere ut i faste heltidsjobber. Å hjelpe folk på med hverdagsøkonomien på rentetoppen er spesielt krevende, fordi det er nå det er mest kritisk. Det er på dette punktet det er mest vondt, mest vanskelig og mest krevende, sa han.