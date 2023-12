– Vi har funnet to arnesteder, og det kan tyde på at branntilløpene er påsatt. Det har ikke utviklet seg til en større brann. Men det utviklet seg nok røyk til at alarmen gikk av, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB,

Brannen oppsto i et trappeløp, og brannalarmen ble utløst klokken 17.46. Ingen er pågrepet i saken, og politiet har ingen mistenkte.

– Men vi skal gå gjennom video fra stedet, så får vi se, sier operasjonslederen.

Teglverket skole er en barne- og ungdomsskole med rundt 700 elever.