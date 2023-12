– Julegudstjenester er tradisjon for mange, og tallene viser at mange har et ønske om å gå i kirken på julaften. Mange setter pris på å lytte til og å synge med på de kjente julesalmene. Der får vi høre budskapet om at Gud ikke har snudd ryggen til verden, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

I en ny undersøkelse Opinion har laget for Den norske kirke svarer 16 prosent av de spurte at de planlegger å gå i kirken på julaften i år. Det tilsvarer over 800.000 mennesker.

Det er første gang undersøkelsen er gjennomført, men Den norske kirkes tall fra tidligere år viser at de reelle besøkstallene på julaften har vært en god del lavere.

I fjor deltok 379.000 mennesker på gudstjenester julaften. Under pandemiårene 2020 og 2021 deltok rundt 110.000 mennesker, mens besøkstallet i 2018 og 2019 lå på rett i underkant av 540.000 mennesker.

Hvert år arrangeres det rundt 2300 gudstjenester på julaften her til lands.

Raaum sier at det for mange kan bli vanskelig å få tid til å dra i kirken på julaften.

– Noen gjør som jeg, og deltar på gudstjeneste 1. juledag i stedet. Dessuten sender NRK gudstjeneste fra Nidaros domkirke på TV og radio både julaften og 1. juledag, sier hun.

Fra før er det også kjent at Opinions undersøkelse viser at to av tre i Norge sier at de har planlagt å gå innom kirken eller en kirkegård i løpet av desember.