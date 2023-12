– Det er et viktig steg mot å forbedre livene til det palestinske folket i Gaza at vi ikke bare fått levert humanitær hjelp, men også kommersielle varer som kan selges i butikker og markeder, sier talsmann Matthew Miller for det amerikanske utenriksdepartementet.

Miller sier at de første lastebilene kom lørdag, og at flere ankom mandag.

Han gikk ikke nærmere inn på mengden eller operatørene, men sier at lastebilene i hovedsak fraktet mat.

I tillegg til kommersielle lastebiler, har også noen leveranser fra FN ankommet Gazastripen, der de humanitære behovene er enorme.