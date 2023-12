– Søk trafikkinformasjon før du kjører, ta det med ro, og kle deg godt hvis du må ut på veien, sier Tore Jan Hansen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for snøværet. Farevarselet varer fram til tirsdag morgen. I perioden ventes det 30 til 50 centimeter snø enkelte steder. I mindre områder kan det komme opp til én meter snø.

– Dette er til dels ekstreme nedbørsmengder som vil gi vanskelige kjøreforhold i Sør- og delvis Øst-Norge, sier Hansen.

Fjellovergangene er særlig utsatt. Søndag ettermiddag ble riksvei 7 stengt over Hardangervidda for kjøretøy under 7,5 tonn. Større kjøretøy må kjøre kolonne.

– Sjekk status for fjellovergangene på www.vegvesen.no/trafikk/fjelloverganger før du legger ut på tur. Her kan både sjekke status og sannsynligheten for at fjelloverganger og andre værutsatte strekninger blir stengt på grunn av uvær, sier Hansen.