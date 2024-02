Mandagens børsdag er preget av et løft i Telenor-aksjen etter nyhet om KI-samarbeid med en amerikansk teknologigigant og treig ukestart for energisektoren.

Så langt i år har Oslo Børs falt nær 4 prosent og dermed gjort det svakere enn de øvrige europeiske markedene, skriver Dagens Næringsliv.

Særlig USA-børsene har fått drahjelp fra de store teknologiselskapene som blant annet Nvidia, en amerikansk produsent av grafikkort for datamaskiner.

Mandag var det nettopp denne børskometen som ga et løft til Telenor-aksjen etter at det ble kjent at de to selskapene skal etablere et forskningssenter for kunstig intelligens i Norge. Aksjen endte opp 1,94 prosent.

Equinor-aksjen, den mest omsatte på Oslo Børs, endte ned 0,9 prosent. De to andre store olje- og gasselskapene Aker BP og Vår Energi endte opp 0,7 og 0,92 prosent.

Mandag ettermiddag steg oljeprisen svakt til rundt 82 dollar fatet etter å ha falt 2 prosent forrige uke.

Det ser ganske flatt ut på de toneangivende europeiske børsen også. DAX 30-indeksen i Frankfurt ligger omtrent uendret, FTSE 100-indeksen i London er ned 0,33 prosent, og i Paris var CAC 40-indeksen ned 0,5 prosent like før klokken 17.30.