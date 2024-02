Polske bønder har i flere uker blokkert ukrainsk varetransport i protest mot det de kaller urettferdig konkurranse. Striden har lagt bånd på forholdet mellom de to nabolandene, selv om Polen har vært blant Ukrainas sterkeste støttespillere siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022.

– Ting som skjer på vår vestlige grense, grensen med Polen, kan ikke bli sett på som normalt eller vanlig, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Presidenten legger til at han mener situasjonen viser at solidariteten med Ukraina svekkes gradvis, dag for dag.

Økt ukrainsk eksport via landeveien etter den russiske invasjonen har skapt sinne blant polske logistikkselskaper og bønder. De mener ukrainske konkurrenter underbyr dem.

– I realiteten handler ikke situasjonen om korn, men om politikk, sier Zelenskyj. Ifølge ham sendes bare 5 prosent av Ukrainas landbrukseksport over den polske grensen.

– Blokkering av grensen er en direkte trussel mot sikkerheten til et land som forsvarer seg selv, uttalte infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov til statlig fjernsyn mandag.

– De blokkerer alt som finnes. Det er lastebiler som frakter drivstoff. Det finnes tilfeller for noen dager siden da demonstranter ikke lot flertallige lastebiler med våpen passere, sa han.

Situasjonen ventes å bli forverret tirsdag når polske bønder oppfordrer til stans i all grensetrafikk.