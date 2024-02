VM i skiskyting avsluttes

Etter svensk jubel på herrestafetten i går blir det nye muligheter i dag. I VM i Nove Mesto i Tsjekkia er det fellesstart på 12,5 kilometer for kvinner klokka 14.15. Norge har ikke vunnet denne distansen siden 2020, da Marte Olsbu Røiseland tok gullet. Ingrid Landmark Tandrevold har tatt sølv de to siste gangene. Fellesstarten for menn over 15 kilometer går klokka 16.30. Her kom Johannes Thingnes Bø på tredjeplass i forrige VM, som beste nordmann. Året før var det Sturla Holm Lægreid som vant. Begge er soleklare kandidater til edelt metall også denne gangen.

Finalefest for Farmen kjendis

Søndag blir det klart hvem som stikker av med seieren i årets sesong av «Farmen kjendis». For å feire vinneren samles deltakerne til fest i Oslo, der de forventes å møte opp langt mer sminket, striglet og pyntet enn slik de framstår under hardkjøret inne på Li gård. Dog vil fire av deltakerne glimre med sitt fravær.

Bafta-utdeling i London

Bafta, eller British Academy Film Awards, er britenes svar på Oscar-utdelingen. Christopher Nolans «Oppenheimer» troner helt øverst med flest nominasjoner. Det historiske dramaet med Cillian Murphy i rollen som atombombens far, J. Robert Oppenheimer, er nominert i 13 kategorier. Den gotiske komedien «Poor Things» med Emma Stone i hovedrollen fikk 11 nominasjoner. Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon» er nominert i ni kategorier.