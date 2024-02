Det bekrefter politiadvokat Asgjerd Haukvik Grøttum overfor Romerikes Blad.

– Vi mener at vi nå har kontroll på samtlige av personene som var involvert i knivhendelsen, sier hun til avisen.

De fem er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette, skriver avisen.

Torsdag ettermiddag framstilles en yngre mann som er siktet i samme sak for varetektsfengsling. Fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning.

– Min klient har forklart seg til politiet og har akseptert to ukers varetektsfengsling. Han forstår at politiet er i en tidlig fase av etterforskningen og har behov for å kontrollere opplysninger han har gitt, sier mannen forsvarer, advokat Gard Lier, til Romerikes Blad.

Det var tirsdag ettermiddag at slagsmålet fant sted. To gutter ble kjørt til sykehus etter hendelsen. En av de involverte ble knivstukket, mens den andre fikk skader som kan være påført av en kniv eller en annen skarp gjenstand.

Politiet opplyste tirsdag ettermiddag at en av guttene var kritisk skadd, men senere på kvelden var ingen av de fornærmede vurdert til å være kritisk skadd.