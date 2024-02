Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for regn. Farevarselet gjelder for deler av Østlandet, Trøndelag og Nordmøre.

For Østlandet gjelder det fra tirsdag kveld til onsdag morgen, mens folk i Trøndelag og Nordmøre må være mest obs fra midnatt natt til tirsdag fram til tirsdag formiddag.

Isen kan være vanskelig å se, og folk bes om å vurdere bruk av brodder. Bilister må bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, advarer meteorologene.

Store deler av landet vil preges av mildvær og nedbør denne uka, forklarer vakthavende meteorolog Karen Jarstø Ervik i Meteorologisk institutt til NTB.

– Vestlandet får merke det først. Det er snakk om tre lavtrykk som kommer i flere puljer gjennom uka, sier hun.

Blir snøen borte?

Hun sier det er vanskelig å si hvorvidt snømengdene vil hviskes vekk av nedbørsmengdene vi har i vente.

– Det er fordi det er ganske store snømengder flere steder, og det blir jo minusgrader på nattetid, som vil ha en innvirkning. Det vil også komme an på hvor mye regn som kommer, sier Ervik.

Hun ber folk være forsiktige på glattisen utover uka:

– Bor du på et sted hvor det finnes snø, så ville jeg vært obs. Når det kommer nedbør på kald flate, så blir vannet liggende oppå og fryser. Da blir det glatt, sier hun.

– Oppskriften på skredfare

Det er vanskelig å si hvor snøgrensen vil gå, forklarer Ervik.

– Flere steder vil det holde seg til snø i høyden, oppe i fjellene. Men med litt vind i tillegg, milde temperaturer og sludd, er dette oppskriften på skredfare, sier hun og minner om skredfaren flere steder både i nord og i sør.

Øverst i landet er det betydelig skredfare flere steder, selv om den blir nedjustert til moderat for de fleste stedene fra tirsdag. Det er også fremdeles moderat skredfare i store deler av Sør-Norge, blant annet Indre Fjordane, Hardanger og Vest-Telemark.

Det er ikke sendt ut farevarsel for is i Nordland, men meteorologene advarer likevel at det kan bli glatt de neste dagene.

– Hvis du skal ut og gå, ta med deg brodder. Siden det også blir en del regn på snø og is kan det bli veldig våte veier. Meteorologens motetips for uka er derfor gummistøvler med brodder, opplyser de på X, tidligere Twitter.