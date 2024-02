Samtidig svarer 28 prosent at Giske gjør det mye eller litt mindre sannsynlig at de vil stemme på Arbeiderpartiet, viser en undersøkelse Norstat har laget for NRK og Adresseavisen.

Undersøkelsen har en feilmargin på pluss, minus 10 prosent.

– Tallene gir et godt bilde av hvorfor det er så mye bråk og konflikt rundt Trond Giske, sier Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, til egen kanal.

Undersøkelsen er gjort i dagene etter årsmøtet i Trondheim Ap, der Giske overraskende ble valgt som ny nestleder etter et benkeforslag.

Aglen beskriver Giske som en polariserende politiker, men påpeker at «overraskende mange» sier at det ikke betyr noe.

Giske svarer ikke NRK på hva han synes om Aglens beskrivelse av ham, men skriver følgende i en sms:

– Politikk skal ikke handle om politikerne, men om folks økonomi, gode pensjoner, nok folk i eldreomsorgen og en skole som hjelper alle. At vi snakker om sak, er en hovedgrunn til at mange tusen har blitt med i Nidaros.