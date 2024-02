45 prosent av de spurte ønsker Solberg som statsminister, mens 31 prosent svarte at de foretrakk statsminister Støre. Solberg leder for tredje måned på rad.

Det kommer fram i en meningsmåling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Bakgrunnstallene viser at bare halvparten av Senterpartiets velgere mener Støre er best skikket til å være statsminister. To av ti Sp-velgere mener Solberg er den rette, mens tre av ti svarer at de ikke vet.