Detaljer rundt eventuelle skadde eller omkomne er så langt ikke kjent.

Ulykken skjedde torsdag morgen lokal tid. Flere medier, blant dem de Hongkong-baserte South China Morning Post og Ifeng , har video og bilder fra stedet.

Den statlige kringkasteren CCTV har vist bilder der man kan se Lixinsha-broen i Nansha i Guangzhou delt i to, og med lasteskipet som står fast mellom to av pilarene. Fartøyet var ikke lastet da uhellet skjedde.

Broen går over Zhu Jiang-elven og knytter Guangzhou sammen med andre byer i regionen, blant dem Zhongshan og Hongkong.

Guangzhous administrasjon for maritim sikkerhet opplyser på sin WeChat-kanal at fartøyet var på vei fra byen Foshan til et distrikt sør i Guangzhou da den støtte sammen med broen klokken 5.30 torsdag morgen lokal tid.

Guangzhou er hovedstad i Guangdong-provinsen og ligger nær utløpet av Zhu Jiang, som betyr perleelven på norsk. Området er blant landets travleste transport- og handelsknutepunkter.