Det skjedde da indeksen steg til 39.098,68 poeng innen børsen stengte torsdag. Oppgangen i løpet av dagen utgjorde 2,2 prosent.

Dermed ble rekorden fra 29. desember 1989 slått. Det var den siste handelsdagen på 80-tallet – og et endelig punktum for jappetiden.

Den gang havnet indeksen på 38.957,44 poeng på sitt høyeste nivå i løpet av dagen, før den til slutt avsluttet dagen med 38.915,87 poeng. Den rekorden ble stående i 34 år.

Tokyo-børsen steg fra start torsdag morgen etter at den amerikanske teknologigiganten Nvidia noen timer tidligere la fram et kjemperesultat.

Nikkel-indeksen var i 2011 helt nede under 8200 poeng. Det skjedde etter at et massivt jordskjelv utløste en tsunami som kostet rundt 20.000 mennesker livet og forårsaket nedsmelting på atomkraftverket i Fukushima.

De siste månedene har børsen i Tokyo hatt markant oppgang, godt hjulpet av utenlandske investorer, som utgjør majoriteten av handelsvolumet.