– Det er ikke påvist brudd på arbeidsmiljøloven, men rapporten viser utfordringer i tilsynets arbeidsmiljø. Dette er utfordringer som Arbeidstilsynet må løse i tiden framover, sier ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Men selv om det ikke ble funnet brudd på arbeidsmiljøloven, har Arbeidstilsynet fått en liste med anbefalinger for forbedring. Blant annet anbefales det at ledelsen i tilsynet tar tak i samarbeid og medbestemmelse av arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte, skriver Aftenposten.

Tilsynet må også behandle avvik bedre, men departementet understreker at tilsynet leverer gode resultater og at flertallet av de ansatte opplever at arbeidet er meningsfylt.

Departementet mottok før jul et varsel om påståtte kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet. Varselet gjaldt det generelle arbeidsmiljøet og rammebetingelsene for utøvelse av vervs som arbeidstakerrepresentanter i arbeidsmiljøutvalget.

Trude Vollheim trakk seg som direktør en uke at varselet ble offentlig kjent.