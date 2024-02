Støre skriver i en epost til NTB det er bra at partiene i kontroll- og konstitusjonskomiteen har samlet seg om en innstilling.

– Politikere er avhengig av tillit. Habilitetssakene har svekket tilliten mellom politikere og befolkningen, og rutinene rundt habilitet har ikke vært håndtert godt nok, skriver han.

Han tilføyer at han har vært opptatt av at regjeringen skal vise full åpenhet i disse sakene.

– Jeg har også vært opptatt av å rydde opp og gjenreise tillit. Regjeringen tar habilitetsreglene på stort alvor, skriver Støre.

Han viser til at opplæring og retningslinjer er styrket for å minimere sjansen for feil framover. Blant annet gjelder det kjøp og salg av aksjer.

– Prinsippet om at det er den enkelte som selv har ansvar for å vurdere sin egen habilitet ligger fortsatt til grunn, og det må det gjøre. Det gjelder meg og det gjelder alle statsråder. Men rutinene og støtten rundt skal vi sørge for at blir bedre, skriver han.