Tallene fra EUs klimaovervåkingstjeneste C3S ble offentliggjort natt til tirsdag norsk tid. De viser en fortsettelse av trenden som preget mye av 2023: Rekordvarme over store deler av verden.

Mars var den tiende måneden på rad med rekordhøy global snittemperatur for den respektive måneden, ifølge forskernes beregninger.

Gjennomsnittet på 14,14 grader lå 0,1 grad over forrige mars-rekord fra 2016.

Rekord holdt én måned

I sjøen var målingene kanskje enda mer ekstreme. Den beregnede gjennomsnittlige månedlige overflatetemperaturen i verdenshavene var den høyeste noensinne.

Den forrige rekorden var fra februar, og den holdt altså bare i én måned. Snittemperaturen i mars var marginalt høyere.

Beregningene av gjennomsnittlig havtemperatur gjøres for havområder som ligger mellom 60. breddegrad på begge halvkuler. Alt som ligger lenger nord enn Hardangerfjorden er dermed utelatt, og det samme er havet rundt Antarktis.

– Krever kutt i utslipp

– Mars 2024 fortsetter rekken av fallende klimarekorder for både lufttemperatur og overflatetemperatur i havet, konstaterer Samantha Burgess, visedirektør for C3S.

– Å hindre videre oppvarming krever raske reduksjoner av klimagassutslippene, legger hun til.

Gjennomsnittstemperaturen i verden for de siste tolv månedene var 1,58 grader over førindustrielt nivå, ifølge beregningene.

Et svært sentralt internasjonalt mål er å unngå at den globale oppvarmingen blir liggende over 1,5 grader på lengre sikt. Mange forskere frykter imidlertid at dette toget allerede er gått.

El Niño avtar

Hovedårsaken til de stigende temperaturene er den menneskeskapte globale oppvarmingen. Men også andre faktorer kan spille inn.

Det naturlige værfenomenet El Niño antas å ha gitt temperaturene det siste året et ekstra løft. Men fenomenet er nå i ferd med å avta, og likevel stiger altså temperaturene i havet til et nytt rekordnivå.

I Europa var det særlig østlige og sentrale områder som hadde uvanlig høye temperaturer forrige måned. Ellers i verden var det uvanlig varmt øst i Nord-Amerika, på Grønland, øst i Russland, i deler av Mellom- og Sør-Amerika, mange steder i Afrika, sør i Australia og i deler av Antarktis.

Nesten normalt i nord

Et unntak fra det store bildet, preget av varme og smeltende is, var situasjonen i Nordishavet. Her var mengden sjøis bare litt under gjennomsnittet.

Mengden sjøis var den største for mars måned siden 2013.

I Antarktis var situasjonen motsatt, og her var utbredelsen av sjøis den sjette laveste siden satellittmålingene begynte.

Ellers melder EUs klimaforskere om uvanlig lite nedbør i mars i deler av Europa, særlig nordvest i Norge.

Samtidig har uvanlig mye støv blåst fra Sahara og nordover til Europa. Ifølge C3S er det mulig at dette skyldes endrede sirkulasjonsmønstre i atmosfæren.