– Etter et kort søk ble det funnet en person i vannet. Vedkommende var ved bevissthet, men skadeomfanget er ikke kjent, sier operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet via brannvesenet om at en person var observert i vannet klokken 1.32. Like før klokken 2 ble det opplyst at en person var hentet opp.

Operasjonslederen sier personen framsto som å ha vært i vannet en stund, og at vedkommende er fraktet til sykehus med ambulanse. I en oppdatering til pressen opplyser han at den som er hentet opp av vannet, er en mann.

Det ble en periode søk om det kunne være flere personer i vannet, men dette søket ble avsluttet ved 2.30-tiden.

– Det har ikke kommet info fra vitner eller annen info som tilsier at det er flere personer i vannet, opplyser politiet.

Årsaken til at personen var i vannet er ikke kjent.