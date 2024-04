– Én person er kjørt til sykehus i ambulanse med ukjent skadeomfang, sier innsatsleder Jens Magne Hansen i Agder politidistrikt til Agderposten.

Politiet ønsker ikke å gå ut med kjønn og alder, men sier personen var bevisst da de ankom stedet. Ambulansen skal ha kjørt av gårde med pasienten i høy hastighet, skriver avisen.

Det var flere personer til stede da hendelsen fant sted.

– Det fremsto som det var en viss grad av beruselse blant dem, sier operasjonsleder Knut Odde til TV 2.

Politiet opplyser at de begynner å få en viss oversikt over hva som har skjedd. Det er ifølge Agderposten store politistyrker på stedet, og kriminalteknikere er kalt inn.

Hansen sier til avisen at tre menn er innbrakt til politistasjonen i Arendal. Av disse tre er to vitner, mens den tredje er mistenkt for å stå bak volden.

Politiet meldte om hendelsen klokken 20.11.