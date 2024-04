Det meldes om solid lønnsøkning, heving av minstelønnssatsene og det som er starten på en omfattende etter- og videreutdanningsreform, fra Fellesforbundets side.

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, og jeg er aller mest fornøyd med totaliteten i oppgjøret for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes, i pressemeldingen.

Meklingen gikk 12 timer på overtid før Justnes omsider kunne gi Siri Bergh i NHO Byggenæring et håndtrykk.

Av lønnsøkninger vil alle få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg heves minstelønnssatsen med 12 kroner.

Avtalen skal også sikre kjønnstilpasset verneutstyr.

Det kunne blitt storstreik om partene ikke hadde kommet til enighet. Ved brudd i forhandlingen ville 16.700 bygningsarbeidere gått ut i streik. Store entreprenører som Veidekke, Peab og Skanska ville blitt rammet ved en streik.

Det gjenstår fortsatt litt mekling mellom partene om en annen overenskomst. De møtes ved forhandlingsbordet torsdag med meklingsfrist midnatt fredag 12. april. Her kan 5739 av Fellesforbundets medlemmer bli tatt ut i streik.