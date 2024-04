Seriestarten i Eliteserien fortsetter

Etter gårsdagens tjuvstart mellom Odd og Haugesund, der sistnevnte vant 2-1, spiller resten av lagene årets første kamp i dag. Blant annet får nyopprykkede Fredrikstad besøk av regjerende seriemester Bodø/Glimt, mens Sarpsborg 08 reiser til Stavanger for å møte Viking.

Båndtvangen tilbake

Nå er det slutt på friheten for hundene, mens viltet kan leve tryggere fram til 20. august. I hele landet er det båndtvang fra i dag, bortsett fra for gjeterhunder i arbeid. I Oslo-området har det også vært ekstraordinær båndtvang tidligere i vinter på grunn av all snøen.

Taiwansk ekspresident til fastlands-Kina

Taiwans tidligere president Ma Ying-jeou besøker Fastlands-Kina. Han representerer den mer Beijing-vennlige opposisjonen på Taiwan. Han besøkte det kinesiske fastlandet også for ett år siden, som den første taiwanske president eller ekspresident siden kommunistrevolusjonen i 1949. Tsai Ing-wen ble tatt i ed som Taiwans første kvinnelige president i 2016. Hun er langt mer kritisk til Kina enn sin forgjenger.

Cannabis legaliseres i Tyskland

En lov som legaliserer besittelse og dyrking av mindre mengder cannabis, trer i kraft i Tyskland. Det blir lov for voksne å ha inntil 25 gram cannabis på seg og opptil tre planter hjemme. Vedtaket beskrives som en utvannet versjon av det opprinnelige forslaget. På et senere tidspunkt, trolig til sommeren, skal det også bli mulig for voksne tyskere å kjøpe cannabis i klubber som har lisens for salg. Bruk av cannabis skal fortsatt være forbudt på skoler, sportsarenaer og innenfor 100 meter av disse.