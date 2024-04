Dommen faller i Borgarting lagmannsrett klokka 11 tirsdag, opplyser domstolen og tiltaltes forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB. Ankesaken ble behandlet over fire dager i lagmannsretten første uka i april.

Politimannen la Kevin Simensen i bakken og slo ham med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med batong. Sentralt i rettens vurdering av om polititjenestemannen kan straffes er spørsmålet om hvorvidt maktbruken på en bensinstasjon i Kongsberg sentrum natt til 30. oktober 2022 var berettiget og nødvendig.

Han er også tiltalt for å ha slått Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Tiltalen omfatter grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten.

Spesialenheten: – Ukontrollert

Politimannen nekter straffskyld. Han hevder Simensen prøvde å motsette seg å bli trukket unna i forbindelse med en uoverensstemmelse på Esso-stasjonen, før han på bakken gjorde så stor motstand at det var nødvendig å bruke mye og kraftig fysisk makt.

– Spesialenheten mener at det ikke var nødvendig med så mye bruk av makt, sa aktor, påtalefaglig etterforskningsleder Marit Oliver Storeng fra Spesialenheten, i sin prosedyre, ifølge Dagbladet.

Storeng legger vekt på at politimannen ikke tok seg tid til å se hvilken effekt slagene hadde, men fortsatte å slå.

– Det hele framstår for Spesialenheten som overdreven og ukontrollert voldsbruk, sa hun.

Anket frifinnelse

Da saken gikk i tingretten i fjor, ba aktor også om 60 dagers ubetinget fengsel for politimannen. Da ble han frikjent under dissens. Flertallet kom «under tvil» til at voldsbruken framsto forsvarlig. Riksadvokaten anket saken.

Forsvarer Elden ba i retten om at klienten frifinnes, og mener at politimannen foretok en lovlig tjenestehandling. Politiet har lov til å bruke makt for å beskytte samfunnet og anledning til å bruke maktmidler hvis det blir nødvendig.

– Det betyr at det ikke er straffbart for en politimann å slå, bruke batong, legge i bakken, skyte, eller i ytterste konsekvens drepe hvis det er det situasjonen krever, sa han.