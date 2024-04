Den 40 centimeter lange slangen førte til en forsinkelse på 17 minutter, noe som er uhørt for japanske standarder, skriver CNN.

Toget ble satt ut av drift, og passasjerene måtte over i et annet tog for å komme fram til Osaka fra Tokyo. Det var en reisende som meldte fra om dyret.

Det er ikke kjent hva slags type slange det er snakk om. En undersøkelse er i gang for å finne ut hvordan slangen kom om bord.