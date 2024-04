Ved utgangen av mars i fjor var beløpet skyldnere har utestående, på 57,6 milliarder kroner. Ved utgangen av mars i år ligger beløpet på 53,2 milliarder kroner, det laveste beløpet på nesten to år.

Analytiker Julie Berg i Experian sier tallene viser fortsatt nedgang, både i antall personer med betalingsanmerkninger og i totalbeløpet disse skylder.

– Nedgangen i totalbeløpet som er utestående, er på 7,7 prosent i løpet av de siste tolv månedene, mens antallet nordmenn som har utestående betalingsanmerkninger, har sunket med 1,2 prosent i samme periode, sier Berg.

Tallene viser store forskjeller i størrelsen på de utestående beløpene om man ser fylke mot fylke. Det er nordpå man finner de største beløpene, mens man fremdeles ligger lavest i Oslo.

– Oslo er eneste fylke der medianbeløpet per skyldner er under 30.000 kroner. I andre enden av skalaen finner vi Finnmark, som er eneste fylke hvor beløpet er over 45.000 per person, sier Berg.

De nøyaktige tallene er henholdsvis 25.066 kroner i Oslo og 46.448 kroner i Finnmark.