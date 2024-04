– Sammen med min klient vurderer jeg å begjære gjenopptakelse av saken, noe jeg mener det kan være grunnlag for, sier advokat Leif Strøm til Aftenposten.

Etter at serien «Ingen elsker Bamsegutt» ble publisert på NRK, ble det kjent at hovedpersonen var dømt i en sedelighetsdom i 1991.

Bamsegutt har hele tiden nektet straffskyld.

– Det betyr ikke at de fornærmede ikke har vært utsatt for overgrep, men at det finnes en annen gjerningsmann, sier Strøm videre.

TV-serien «Ingen elsker Bamsegutt» ble sendt på NRK høsten 2023. Den ble avpublisert etter kun én uke, etter at det ble kjent at mannen som medvirket i serien hadde en betinget sedelighetsdom mot seg.

NRK ble gjort kjent med dommen én måned før publisering av serien, men valgte å ikke omtale den.