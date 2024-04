Siktelsene omfatter to ulike voldshendelser mot den samme fornærmede mannen. Den første skal ha skjedd 16. mars, mens den andre skal ha skjedd natt til torsdag denne uken.

I fengslingskjennelsen fra Trøndelag tingrett står det at mannen i 20-årene i mars skal ha tatt kvelertak på fornærmede slik at han mistet bevisstheten, og at politiet har bilder fra hendelsen.

– Stillbildene viser at fornærmede løftes opp fra bakken mens siktede holder et halsgrep om fornærmede. Et vitne sier også at han så at siktede tok kvelertak og anslår at kvelertaket varte i 10 sekunder, står det i kjennelsen.

Natt til torsdag denne uken skal mannen i 20-årene ha utøvd vold mot den samme mannen.

Politiadvokat Christian Spets i Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at de ble varslet av en melder som hadde funnet fornærmede utendørs etter hendelsen denne uken.

Forklaringen til den fornærmede mannen gjorde at den siktede ble pågrepet klokken 2.46 natt til torsdag.

– Vi mener fornærmede ble frarøvet friheten fra natt til 11. april, men det er for tidlig å si hvor lenge vedkommende skal ha vært frihetsberøvet, sier Spets.

Mannens forsvarer, Frode Wisth, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Ytterligere to personer er siktet i saken, men det er foreløpig ikke klart om de skal fremstilles for varetektsfengsling.