Flygningen til London som normalt går uten mellomlandinger og varer i over 17 timer, skal inntil videre ha en mellomlanding i Singapore for å fylle drivstoff slik at flyet kan følge en alternativ rute.

Returflygningen kan fortsatt gå direkte på grunn av mer medvind, selv om ruta legges litt nord for Iran.

Omleggingen skyldes faren for krigshandlinger mellom Iran og Israel etter forrige måneds angrep på Irans ambassade i Syria, som Iran anklager Israel for å stå bak. Iran har sverget hevn, og en iransk reaksjon er ventet når som helst.