Forslaget går ut på å forlenge beskyttelsen fra tre til fem år, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Situasjonen i Ukraina er fortsatt uavklart, og muligheten til å forlenge tillatelsene i to ekstra år vil gi oss fleksibilitet til å velge den til enhver tid beste løsningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse gis i dag for ett år av gangen og kan forlenges i inntil tre år.

I mars 2025 vil de første ukrainerne som kom hit siden krigens start, ha hatt midlertidig kollektiv beskyttelse i tre år, det vil si det maksimale antallet år etter dagens lovverk.

Den foreslåtte lovendringen er generell og vil gjelde for alle som omfattes av en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse. I praksis vil den per i dag likevel kun få betydning for fordrevne ukrainere.