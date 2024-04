– Dette er en tung dag for alle boligpartnere. Vi har kjempet hardt og har snudd hver stein. Målet har hele tida vært å redde en stor arbeidsplass og en sterk merkevare som er bygget opp over 30 år, skriver administrerende direktør i BP Gruppen Norge AS, Eskild Wedvik, i en pressemelding, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Wedvik sier til avisen at han ikke har noe mer å legge til enn det som står i pressemeldingen, men svarer kort på hvordan han opplever situasjonen etter å ha informert de ansatte tirsdag ettermiddag.

– Det er kjempetungt. Det er noe av det verste man kan tenke seg.

I pressemeldingen skriver selskapet at det siste året er det satt i gang bygging av 13.642 nye boenheter, et fall på over 50 prosent fra de to siste åra.

– Selv med økt kapital, omfattende kostnadskutt, nedbemanning og omstrukturering har vi i Boligpartner ikke klart å tilpasse oss dette kraftige fallet i nyboligmarkedet, heter det i pressemeldingen.

Selskapet understreker i pressemeldingen at alle frittstående forhandlere ikke omfattes av konkursen og fortsetter sin drift.