– Vi er tilfredse med at politiet nå har sendt en innstilling til statsadvokaten, og vi forventer naturligvis at resultatet blir at saken mot Hagen henlegges, sier advokat Svein Holden til NRK.

Han bekrefter samtidig at innstillingen i Lørenskog-saken er sendt til Oslo statsadvokatembeter.

Påtaleleder i Øst politidistrikt, Vibeke Schøyen, forteller til kanalen at hun ikke har anledning til å kommentere innstillingen utover at den er sendt.

Innstillingen ligger nå hos Statsadvokaten til vurdering.