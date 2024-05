NRK skriver at den ene tiltalte, en mann i 30-årene erkjenner straffskyld etter tiltalen.

En mann på 26 år sier han er delvis skyldig, men fortalte i retten at han trodde de smuglet hasj.

De fem er tiltalt som en kriminell gruppe. Én av mennene skal ifølge påtalemyndigheten ha dykket under skipet «Nordloire», som kom fra Brasil, hvor kokainen var festet.

Beslaget ha tidligere blitt omtalt som det største noensinne på Vestlandet.

Blant de tre andre tiltalte er det en mann som sier at han var med, men nekter straffskyld fordi at han ikke visste hva de fraktet. De to siste, en kvinne og en mann avviser anklagene.

Det er satt av minst ti dager til saken som startet tirsdag.