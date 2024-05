– Etter å ha lest disse svarene, er det veldig vanskelig å se at Meraker Brug er finansiert innenfor regelverket, sier Andreassen til Dagens Næringsliv.

Kontrollkomiteen på Stortinget undersøker om kjøpet av eiendommen til 2,65 milliarder er i tråd med reglene. Kjøpet ble finansiert «under streken» på statsbudsjettet, noe som i utgangspunktet kun er lov for investeringer som er like gode som å ha pengene i oljefondet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsvarer kjøpet ved å hevde at staten ikke betalte overpris, og at det dermed kunne føres under streken. Han viser til et verdianslag som regjeringen fikk fra selskapet Pareto.

– Vedums forsvar er at embetsverket mente Paretos verdivurdering virket rimelig. Men markedsprisen er ikke relevant for om det er lov å føre kjøpet under streken eller ikke: Det skal handle om kontantstrømmer og avkastning, sier Andreassen.

Før oppkjøpet i 2022 var Meraker Brug landets største privateide område. Det er på 1,3 millioner mål, med 229.000 mål skog.