Det skriver Adresseavisen.

– Grunnet feil i Helseplattformen ble 46 røntgensvar fra HMR ikke sendt ut til fastlegekontor og legevakt, opplyser Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Dette gjelder undersøkelser gjennomført fra 27. april, da Helseplattformen ble innført ved Helse Møre og Romsdal, og til 8. mai da feilen ble oppdaget.

Dette har ikke fått konsekvenser for noen pasienter, ifølge Helse Møre og Romsdal. Svarene ble sendt ut på nytt da feilen ble oppdaget.

– Det er svært beklagelig at slike saker oppstår, sier administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal.

En observant fastlege oppdaget feilen, forteller Lødemel.

– Det gjorde at vi raskt fikk avklart at dette ikke hadde hatt noen uheldige konsekvenser for pasientene. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at vi blir bekymret når slike hendelser oppstår, sier han.

Lignende feil har tidligere vært avdekket i forbindelse med innføringen av Helseplattformen på St. Olavs hospital.

– Vi forventer at tidligere kjente feil ikke gjentar seg i Helseplattformen, sier Lødemel.

De varslet Statsforvalteren om saken tirsdag. Helseplattformen ble innført i fire sykehus i Møre og Romsdal i slutten av april.