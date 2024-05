Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser at et av områdene strekker seg over nesten 1000 fotballbaner. Det er imidlertid ingen planer om å fjerne ammunisjonen, melder NRK.

– Granater og lignende vil ikke gjøre skade om de detonerer på dypt vann. Noe annet er om det befinner seg på grunt vann ved kaianlegg og lignende, sier forskningsleder Øyvind Voie ved FFI.

Noe av det som ligger under vann i Mjøsa, er blant annet panservernraketter og bombekastergranater.

Ifølge rapporten er det ingen umiddelbar fare med at flere hundre tonn med ammunisjon ligger der, men de vil likevel opprette en sikkerhetssone for å unngå detonasjon. Voie sier at området er ti ganger større enn det som først ble avmerket som dumpingfelt.

– Det viser at den informasjonen som man har hatt tidligere, er ufullstendig. Og at man må gjøre fysiske kartlegginger for å finne ut hvor stort området egentlig er.

En eventuell sikkerhetssone kan påvirke fremtidige planer om fornying av sjøledninger i Gjøvik. Ordføreren mener staten må ta ansvar for det.

– Det er de som har gitt tillatelse til at det kan dumpes i Mjøsa. Dette området ligger midt i sentrum. Det er mye folk som ferdes her. Det er båthavn, bobilcamp og rett ved Skibladnerbrygga, sier Anne Bjertnæs (H) til NRK.