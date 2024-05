– Dette er en dag mange har ventet på. Endelig kan vi åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk igjen, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane Nor i en pressemelding.

Det første godstoget kjørte over broen mandag, som markerte at trafikken kan gå som normalt for første gang siden august.

Bane Nor sier at et nytt fundament skal gjøre broen bedre sikret mot ekstremvær grunnet klimaendringer.

– Vi har jobbet intensivt med å gjenåpne bruforbindelsen så raskt som mulig. Dette prosjektet har hatt høyeste prioritet hos oss, sier Eriksen.