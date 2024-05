FN-domstol behandler Israels operasjon i Rafah

Den internasjonale domstolen (ICJ) behandler Israels Rafah-operasjon på Gazastripen etter at Sør-Afrika har bedt om krisegrep for å få operasjonen stanset. De sørafrikanske myndighetene har blant annet bedt domstolen om å beordre Israel til å trekke sine styrker tilbake.

Torsdag skal Sør-Afrikas advokater framføre sine argumenter, mens Israel kommer med sin respons fredag.

Siste rettsdag i saken mot Matapour

Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour, som har pågått i Oslo tingrett siden 12. mars, avsluttes. Han er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni 2022.

Aktor har bedt om at Matapour dømmes til 30 års forvaring for grov terror, mens hans forsvarer, advokat Marius Dietrichson, ber om at han frifinnes.

Frist for jordbruksforhandlingene

Fristen for forhandlingene i jordbruksoppgjøret mellom bondeorganisasjonene og staten går ut ved midnatt natt til 17. mai.

Tilbudet fra staten ligger betydelig under kravet fra jordbruket og innfrir bare rundt to tredjedeler av det bøndene mener de må ha i årets oppgjør. Staten tilbyr 2,62 milliarder kroner, tilsvarende en inntektsvekst på rundt 70.000 kroner per årsverk. Bøndene krever på sin side 3,9 milliarder.

Putin i Kina

Russlands president Vladimir Putin er i Kina torsdag og fredag. Der skal han blant annet ha møter med president Xi Jinping og statsminister Li Qiang.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skal Putin og den kinesiske presidenten blant annet undertegne flere avtaler. Besøket blir Putins første utenlandstur siden han ble gjenvalgt som president i Russland i mars. Sist han besøkte Kina, var i oktober i fjor.

Møte i Natos militærkomité

Natos høyeste militære autoritet, militærkomiteen, møtes i Brussel. Komiteen bidrar med råd til Nato i spørsmål om militær politikk, og torsdagens møte ledes av komitéleder admiral Rob Bauer. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltar, og det gjør også den ukrainske forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj.

Vårens store fotballfest

16. mai er selveste nasjonaldagen for de som er interessert i den norske Eliteserien. Dette er lagene som møtes klokken 18:

Bodø/Glimt – Tromsø, Brann – Sandefjord, Fredrikstad – Strømsgodset, Haugesund – Kristiansund, Odd – Molde, Rosenborg – KFUM Oslo, Sarpsborg – HamKam og Viking – Lillestrøm.