Sørlandsbanen stengt til og med torsdag

Sørlandsbanen vil forbli stengt mellom Vegårshei og Gjerstad til og med torsdag på grunn av skader på sporet etter at et godstog sporet av mandag kveld.

– Det meldes om store skader på strekningen, og det vil være stengt til og med torsdag 23. mai, skriver togselskapet Go-Ahead på sine sider.

Det var mandag kveld at et godstog på vei mot Alnabru i Oslo sporet av mellom Vegårshei og Gjerstad. Årsaken til at lokomotivet sporet av, var brudd i en aksling. Det dreier seg om minst 1 kilometer med spor som er ødelagt med skader på sviller og skinner. Undersøkelser vil vise om omfanget er enda større.

Russiske droner slo ut strømforsyning

Deler av regionen Sumy nord i Ukraina mistet strømmen etter et droneangrep natt til onsdag, opplyser regionale tjenestemenn.

Regionmyndighetene sier på Telegram at dronene traff mål i byene Sjostka og Konotop nær grensen mot Russland, nordøst for hovedstaden Kyiv. Redningstjenestene jobber med å gjenopprette strømforsyningen i de berørte områdene.

Ukrainske myndigheter har advart mot en mulig offensiv mot Sumy etter at russiske styrker presset seg over grensen og inn i naboregionen Kharkiv for en drøy uke siden.

Mann med omvendt voldsalarm brøt forbudssone – ble pågrepet

En mann ble natt til onsdag pågrepet i Oslo etter å ha brutt en forbudssone i forbindelse med bruk av en omvendt voldsalarm.

– Klokken 2.15 fikk politiet alarm om at en person med omvendt voldslarm var innenfor forbudssonen som er satt, og at han var i nærheten av den trusselutsatte, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Flere patruljer ble sendt til stedet, og politiet fikk kontroll på mannen da han var utenfor forbudssonen igjen. Politiet har vært i kontakt med den trusselutsatte kvinnen. Hun har det bra, sa operasjonsleder Roy Langengen til NTB.

Cloetta destruerer 850 tonn sjokolade

Den svenske sjokoladeprodusenten Cloetta har besluttet å destruere 850 tonn sjokolade fordi palmeoljen som er brukt, kan inneholde kreftfremkallende stoffer.

Selskapet fikk melding om forurenset palmeolje før de aktuelle produktene var ute på markedet. De kunne derfor holde igjen varene på eget lager, melder SVT. De berørte produktene inkluderer blant annet Kexchoklad, Sportlunch og Polly.

– Cloetta har utført sine egne undersøkelser, og etter en dialog har vi kommet fram til at det ikke er mulig å utelukke helserisiko. De har derfor konkludert med destruering, sier Arvid Nordlund i byens miljøetat.

USA tror Russland har plassert satellittvåpen i rommet

USA hevder Russland har sendt opp det som trolig er et satellittvåpen som kan angripe andre satellitter, opp i bane rundt jorden forrige uke

Talsperson Pat Ryder i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon sier russerne skjøt opp en satellitt 16. mai. Den befinner seg nå i samme bane som en satellitt som tilhører amerikanske myndigheter, ifølge Ryder.

Pentagon sier det ikke er første gang Russland har sendt opp slike romvåpen og viser til hendelser i 2019 og 2022.