Blant faktorene som trekker i den retning, er lysere utsikter for amerikansk økonomi og urolighetene i Rødehavet, der houthiene fra Jemen angriper handelsfartøy som de hevder er på vei til eller fra Israel.

Mange rederier velger å la sine skip ta ruten rundt Afrika, selv om det blir dyrere frakt og høyere forbruk av olje.

IEA anslår at etterspørselen vil øke med 1,3 millioner fat daglig, 110.000 fat over prognosen for bare en måned siden.