Det ble påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjærfehold i Lund kommune i Rogaland 18. februar.

18.000 kyllinger på gården måtte avlives og Mattilsynet innførte soner med portforbud for fjærfe, som et tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg.

– Vi har heldigvis ikke fått flere tilfeller av sykdommen blant fjærfe i fangenskap, og sonene kan derfor fjernes igjen, sier Lise Petterson i en pressemelding.

Hun er regiondirektør i Mattilsynet, Region sør og vest.

Dyreholdet besto av 18.000 fjærfe som ble holdt i to separate bygninger. Alle ble avlivet.

– Vi vet ikke hvordan smitten kom inn i det kommersielle dyreholdet denne gang heller, men vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i Norge, sier Petterson.

Viruset kan ifølge Veterinærinstituttet forårsake store lidelser hos fuglene som rammes, og sykdommen er vanligvis svært dødelig for høns.