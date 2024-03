– Vi har krimteknikere på åstedet som driver videoinnhenting, gjennomgang av video og andre elektroniske spor, sier krimleder Thomas Pedersen Enger til avisa.

Ingen er så langt pågrepet søndag morgen.

– Vi har etterforsket saken i hele natt, men foreløpig er ingen pågrepet. Andre detaljer kan vi ikke gå ut med nå, sa krimleder Mona Nordby til NTB tidligere søndag.

Som følge av hvem fornærmede er, mener politiet at skytingen har bakgrunn fra en tidligere konflikt.

– Vi vet lite om årsaken til hendelsen, men en hypotese er at det er et målrettet angrep i en bakenforliggende konflikt, så det er ingen fare for øvrig befolkning slik vi ser det nå, sa innsatsleder Tonje Brandrud til NTB lørdag kveld.

Den fornærmede mannen, som er i 40-årene, skal ha blitt skutt i beinet. Det skal ha blitt avfyrt tre til fire skudd, ifølge vitner. Mannen ble sendt til sykehus med alvorlige skader, og tilstanden hans er den samme søndag morgen.

Hvem som skjøt, er foreløpig ukjent for politiet. Nordby ønsker heller ikke å si om politiet har konkrete navn på mistenkte.