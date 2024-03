Undersøkelser har påvist at omgangssyken blant gjester og ansatte skyldtes norovirus.

– Etter å ha gjennomført omfattende tiltak for å vaske ned hele skipet og forsikre oss om at smitten er helt borte, informerer vi nå alle gjester om at Color Fantasy seiler som normalt, sier konserndirektør Thomas Gudbjerg.

Avgangen går klokka 14 fra Oslo. Før reisen får alle reisende en påminnelse om god håndhygiene med vanlig håndvask, fordi håndsprit alene ikke hjelper mot virussmitte.

Til sammen er det nå meldt om rundt 90 smittede passasjerer og 40 blant besetningen, opplyser rederiet Color Line til NTB. To rundturer med rundt 6000 passasjerer ble berørt av smitten, mens en rundtur ble innstilt på grunn av sykdommen om bord.

– Mannskap som er blir syke, har gått i isolasjon med én gang, og mange av dem er allerede friske igjen, sier kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken til NTB.

Folk er blitt oppfordret til å melde fra om sykdom også i etterkant, så det kan fortsatt dukke opp tilfeller.