– Jeg har et ansvar for å signalisere overfor alle dem som legger meg til grunn for å stemme KrF, at jeg og partiet ikke kommuniserer samme politikk i verdispørsmål, sier Olufsen-Mehus til Vårt Land.

Han kom først med kunngjøringen i Verdinytt.

Finnmarkingen har vært kjent som en svært konservativ KrF-er og har særlig markert seg i debatter om kjønnspolitikk og bioteknologi.