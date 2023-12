Erdal er seksjonsleder for kalde saker i Kripos. I en uttalelse til NTB etter den overraskende frifinnelsen av Johny Vassbakk tirsdag, sier han at dommen vil bli lest og diskutert.

– Kripos har jobbet med denne saken i stort omfang, både med gjennomgang av hele saken og med bistand til Sørvest politidistrikt, sier Erdal.

– Vi tar dommen til etterretning. Den trenger vi nå tid til å lese og diskutere, og så se hvilken lærdom vi kan trekke av den, sier han videre.

I 2016 gikk Kripos-gruppa for såkalte kalde saker inn i Tengs-saken. Tre år senere ble det klart at prøven omtalt som DNA-funnet A- 2-F, som var forenlig med Vassbakk, og det ble satt i gang skjult etterforskning mat ham.

Tirsdag slo Gulating lagmannsrett fast at påtalemyndigheten hadde gått i en bekreftelsesfelle etter funnet av DNA i det gamle etterforskningsmaterialet.

– DNA-funnet ble oppfattet som så objektivt og så gjerningsrelevant, at det etter mars 2019 har vært definerende for hele etterforskningen, står det i dommen.